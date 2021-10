Lazio Women, Catini si prepara all'esordio: contro il Pomigliano "la prima finale"

L'alba del nuovo ciclo e il tramonto delle vecchie prestazioni. Inizia oggi l'avventura di Massimiliano Catini sulla panchina della Lazio Women. Si tratta della "prima delle nostre finali", come spiegato dall'allenatore. Si è presentato mentre stava già pensando a come affrontare il Pomigliano, l'altra neopromossa che ha ottenuto fin qui quattro punti ed è reduce dalla convincente vittoria contro l'Inter. L'impatto nella massima serie è stato decisamente migliore rispetto a quello delle biancocelesti, in fondo alla classifica con zero punti conquistati, 3 gol fatti e 20 subiti. La società ha considerato inevitabile l'esonero di Carolina Morace che, riporta la rassegna stampa di Radiosei, era stata vera protagonista della cavalcata della promozione. Il calendario offre subito un'occasione per invertire il trend, ma è attesa una reazione d'orgoglio dell'intera squadra. A dare sicuramente maggior personalità e carattere al gruppo, ci penserà Martina Santoro, che ieri ha commentato il reintegro in squadra parlando da capitano e vera innamorata di Lazio. Fischio d'inizio del match fissato alle 14.30.

