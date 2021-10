Lazio, non solo Milinkovic e Muriqi: oggi in campo quattro nazionali

Sarà un sabato sera a dir poco impegnativo per Maurizio Sarri, che dovrà seguire i suoi ragazzi impegnati con le rispettive nazionali. Oggi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, saranno infatti quattro i giocatori che scenderanno in campo in giro per l'Europa. Il primo sarà Vedat Muriqi, che alle 18 sfiderà con il suo Kosovo la Svezia nel match valido per il gruppo B delle qualificazioni Mondiali. Alle 20.45 toccherà a Strakosha, Hysaj e Milinkovic. I primi due rappresenteranno l'Albania nella trasferta in Ungheria, mentre il serbo andrà a giocare in Lussemburgo. Questi quattro s'andranno ad aggiungere a coloro che sono già scesi in campo nella giornata di ieri: Marusic, Akpa Akpro e Raul Moro, decisivo nella gara della sua Spagna contro lo Slovacchia.

I PROSSIMI IMPEGNI - I prossimi impegni sono tutti programmati tra lunedì 11 ottobre e martedì 12: Akpa Akpro ancora contro il Malawi e Marusic sul campo della Norvegia. Poi Strakosha e Hysaj con la Polonia, Muriqi contro la Georgia, Milinkovic contro l'Azerbaigian e Raul Moro con l'Irlanda del Nord. Poi sarà il momento di far ritorno nella Capitale: c'è la gara contro l'Inter da iniziare a preparare.

