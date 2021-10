Italia, Insigne: "Io, Immobile e Verratti fieri del percorso fatto insieme. Dopo la finale..."

Dopo la sconfitta contro la Spagna, Lorenzo Insigne è tornato a parlare della vittoria dell'Europeo di quest'estate. L'attaccante del Napoli è intervenuto insieme al ct Roberto Mancini al Festival di Trento targato Gazzetta dove è stato ripercorso tutto il cammino degli azzurri partita per partita. Molto emozionante per il capitano partenopeo, oltre alla vittoria finale, la gara inaugurale in cui sia lui che l'amico Ciro Immobile sono andati a segno: "Subito in gol con Immobile? È stata una grandissima emozione, non dico che non fossimo tesi. Per noi è stata una grandissima responsabilità, ma eravamo consapevoli della nostra forza e sapevamo di poter fare qualcosa di importante. Dopo la finale eravamo a piangere io, Immobile e Verratti. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, ma ora dobbiamo fare meglio".