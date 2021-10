Lazio, Zaccagni mette l'Inter nel mirino (e fa partire il countdown): il rientro è più vicino - FOTO

Finalmente Zaccagni. L'ex esterno del Verona, arrivato alla Lazio nell'ultima sessione di calciomercato, è rimasto ai box per un problema fisico rimediato nel corso del match contro il Cagliari. Poi l'inizio del lavoro differenziato e, nell'ultima settimana, il rientro in gruppo. È solo questione di tempo per vedere il suo nome nuovamente nella lista dei convocati di Sarri. Lui, nel frattempo, ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae in conferenza stampa di presentazione, esprimendosi tramite emoji: quella della clessidra, un braccio muscoloso e - ovviamente - quella del aquile. Il ritorno in campo in occasione di un match ufficiale s'avvicina: l'Inter è già nel mirino.

