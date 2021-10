Pallone D'Oro 2021, cinque italiani tra i candidati: la lista completa

E' uscita la lista ufficiale dei 30 candidati in lizza per la vittoria del Pallone d'Oro, il riconoscimento personale più importante per un calciatore. Sono ben cinque i giocatori italiani, che complice la vittoria dell'Europeo 2020, sono in lista per l'ambito premio e si tratta di Nicolò Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gianluigi Donnarumma e Jorginho. Non solo, c'è anche tanta Serie A con le nomine del calciatore del Milan Simon Kjaer e del calciatore dell'Inter Lautaro Martinez.

Di seguito la lista completa:

Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Nicolò Barella (Inter)

Karim Benzema (Real Madrid)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Ruben Dias (Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Phil Foden (Manchester City)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

Harry Kane (Tottenham)

N'Golo Kantè (Chelsea)

Simon Kjaer (Milan)

Robert Lewandowski (Bayern)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Lautaro Martinez (Inter)

Kylian Mbappè (PSG)

Lionel Messi (PSG)

Luka Modric (Real Madrid)

Gerard Moreno (Villarreal)

Mason Mount (Chelsea)

Neymar (PSG)

Pedri (Barcellona)

Mohamed Salah (Liverpool)

Raheem Sterling (Manchester City)

Luis Suarez (Atletico Madrid)