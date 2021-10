De Zerbi: "Felipe Anderson ha una qualità che in Italia hanno in pochi"

RASSEGNA STAMPA - Un lungo percorso al Sassuolo e adesso l'esperienza in Ucraina. Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, torna a parlare dell'Italia e della Serie A. Il tecnico bresciano, capace di fermare l'Inter sullo 0-0 nei gironi di Champions League, ha rilasciato un'intervista in cui elogia il cammino di Mancini sulla panchina della Nazionale e analizza alcuni dei migliori giocatori del campionato italiano. Di seguito le sue parole riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Sono le caratteristiche del calciatore che fanno la differenza: il motore, lo strappo. Ho trovato gente con accellerazioni di 40 metri in campo aperto. In Italia ce l'hanno Berardi, Boga, Djuricic, Felipe Anderson, Mkhitaryan e Castrovilli. Quello che parte e prende 5 metri al difensore scombussola tutto".