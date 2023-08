Lazio, Kamada non è il tuo primo giapponese: il curioso precedente

La Lazio ha praticamente piazzato il secondo colpo della sessione di mercato. Nella giornata di domani Daichi Kamada si sottoporrà alle visite mediche di rito, per dare il via alla sua avventura capitolona. L'arrivo di un giapponese è un inedito per la Lazio, ma non del tutto. Curiosa è, infatti, la storia di Zaizen Nobuyuki, anche lui giocatore nipponico, che per un breve periodo portò l'aquila sul petto.

Agli albori della sua carriera, nel 1995, partì con la società romana per Kiroro (località giapponese), in occasione di un ritiro estivo, dove fu anche impegnato in due amichevoli. Una breve avventura che non gli permise di ottenere la conferma alla Lazio, da lì a poco il classe 1976 firmò con il Verdy Kawasaki dando il via a una carriera che lo ha visto 'tornare' in Europa solo tra il 1996 e il 1998 per vestire la maglia del Rijeka.