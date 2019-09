Lazio, Klose: "Una volta un tifoso biancoceleste mi baciò il piede destro..."

Chi mai potrebbe dimenticare tutto quello che Klose ha dato alla Lazio? Un esempio per tutti, giovani e non, che ha vestito il biancoceleste dal 2011 al 2016 siglando 54 gol in 139 presenze. Ai microfoni di stern.de ha rilasciato una lunga intervista, durante la quale si è soffermato anche su alcuni aneddoti della sua esperienza alla Lazio: “A Roma ho conosciuto la parola ‘serenità’. Ho anche bevuto il vino lì, non avevo quasi mai toccato l’alcol fino a quel momento. Sono diventato praticamente un esperto di vino”.

LA LAZIO - “Racconto questa per far capire come vivono il tifo a Roma. Una mattina suonò il corriere a casa, si presentò come un grande fan della Lazio. Mi ha parlato molto, io in realtà ho capito poco, poi alla fine ha detto: “Un momento”. Si è inginocchiato e mi ha baciato il piede destro. Con la Lazio spesso raccoglievo i palloni a fine allenamento. Per me era una cosa normale, non lo facevo per dimostrare agli altri che ero più diligente di loro. Ci sono molti giocatori che cercano di evitare in tutti i modi di farlo. Io non sono mai stato uno di questi. Generalmente sono sempre stato abituato al fatto che gli allenatori assegnano penalità se manca un pallone dopo l’allenamento. Nella mia testa si accende sempre la lampadina di allarme: non deve mancarne nemmeno uno”.

