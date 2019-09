Lazio, Jony scalpita: con il Cluj sarà doppio esordio

La Lazio si tinge d'Europa. La trasferta con il Cluj sarà importante non solo per iniziare al meglio questo percorso, ma anche per liberarsi delle scorie negative accumulate dopo la brutta sconfitta a Ferrara con la Spal. C'è chi scalpita, chi vuole assaporare la freschezza del manto erboso. Tra questi c'è anche Jony, che verrà con ogni probabilità utilizzato da Inzaghi come quinto di sinistra per far rifiatare Lulic. Una freccia in più nella faretra del mister, che potrà contare sulla spinta dello spagnolo. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, per lui sarà un doppio esordio. Infatti, il giocatore non ha mai preso parte nella sua carriera ad una gara europea. Avrà la possibilità di farlo a 28 anni, non è mai tardi per vivere emozioni importanti. Inoltre, per lui sarà anche esordio dal primo minuto con la maglia biancoceleste. In campionato ha saltato la prima con la Sampdoria per mancanza di transfer, poi è partito dalla panchina con Roma e Spal. Dopo l'esplosione dello scorso anno con la maglia dell'Alaves, ora Jony può sognare in grande calpestando con l'aquila sul petto palcoscenici importanti. Domani sarà per lui un'occasione da sfruttare, un modo per lanciare a Inzaghi un segnale ben preciso: lo spagnolo ha tutte le intenzioni di insidiare Lulic anche per un posto in campionato. Intanto, sarà fondamentale non deludere in questo doppio esordio.

