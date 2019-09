Lazio, duro discorso di Inzaghi alla squadra: col Cluj serve una scossa

LAZIO - Una strigliata vera e propria, un discorso duro ma sicuramente incisivo alla squadra. Simone Inzaghi è arrabbiato per la debacle con la Spal, una sconfitta che il tecnico piacentino non ha voluto accettare. Si è preso tutte le colpe davanti ai giornalisti, poi negli spogliatoi a Formello ha cambiato tono ed espressione. Niente scuse, coccole o sorrisi, niente più tolleranza su certi atteggiamenti. Non è stata una sfuriata, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, ma un discorso incisivo. Inzaghi non si spiega perché da tre anni a questa parte, la Lazio faccia in campo sempre lo stesso errore. Sbaglia tanto in campo, poi crolla improvvisamente. Promette di non farlo più ma ci ricasca puntualmente. Un atteggiamento che nessuno riesce a spiegarsi, primo su tutti anche il tecnico biancoceleste, al quale non sono andate giù anche le prestazioni di alcuni singoli. Da oggi si cambia registro, squadra avvisata. Col Cluj tutti si aspettano già una risposta di forza.

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, IL SILENZIO DI LOTITO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE