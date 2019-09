Lazio, il silenzio rumoroso di Lotito: niente rimproveri, servono i fatti

L’ordine è chiaro: ripartire subito. In società vivono la bruciante sconfitta contro la Spal con il silenzio. C’è una Lazio con il morale a terra, ma è chiamata subito alla riscossa in Europa League, giovedì contro il Cluj. Il presidente Lotito, come riporta la rassegna di Radiosei, non è andato a Formello e forse nemmeno lo farà. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, era in Campidoglio. La squadra sa cosa vuole il presidente, dunque niente commenti e paternali, almeno per ora. Ma bisogna invertire la rotta. Stesso discorso per il ds Igli Tare: nessun confronto con i giocatori. Non è andato giù il comportamento di alcuni top. Adesso devono parlare i fatti con concentrazione e umiltà.

