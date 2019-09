Europei Roma 2019 Blind Football, Lotito: "Vi presento l'iniziativa della Lazio" - F&V

AGGIORNAMENTO ORE 12:15 - A sorpresa, arriva anche il sindaco di Roma Virginia Raggi. Il suo intervento: "Sono lieta di ospitare questo evento. Saluto tutti i presenti, tra cui il presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito. Dobbiamo iniziare a ragionare come una società aperta a tutti. Abbiamo voluto fortemente questa manifestazione perché riteniamo tutti i nostri cittadini come normodotati, dalla vita quotidiana allo sport. Lo sport aperto a tutti deve fare parte della nostra comunità. Gli eventi come questo ci aiutano a rompere questa barriera che esiste ancora oggi".

AGGIORNAMENTO ORE 11:50 - Dopo l'inno d'Italia, è il turno del presidente della Lazio Claudio Lotito. Ecco le sue parole: "È con emozione e orgoglio che sono qui presente, in questa splendida cornice che rappresenta la storia di Roma, a parlare nella manifestazione che ci vede protagonisti di questa competizione. Lo sport deve aiutare i più deboli, deve sensibilizzare. Per questo mi sono sentito in dovere di partecipare oggi. La Lazio incarna questi valori e lo ha dimostrato attraverso innumerevoli iniziative. La società, infatti, a partire dal prossimo match di campionato permetterà a un non vedente di assistere alle partite in casa con l'ausilio di uno speaker. Noi abbiamo l'obbligo di far si che queste diversità si superino. Dobbiamo far diventare questi valori un punto di riferimento non solo a livello nazionale, ma internazionale".

AGGIORNAMENTO ORE 11:25 - Il primo a intervenire è l'assessore allo sport capitolino, Daniele Frongia: "Questo è un movimento che va ben oltre lo sport classico. È un onore avere qui i campioni che rappresentano le proprie nazioni. Ringrazio anche il presidente Lotito, che non ha bisogno di presentazioni, ma che ha mostrato sempre molta sensibilità verso questo movimento, anche con iniziative importanti durante le partite allo Stadio Olimpico". Poi è il turno di Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico: "Lotito ha sempre fatto un gran lavoro in silenzio per il movimento sportivo, non solo per il calcio".

Si tiene oggi a Roma, presso l'aula Giulio Cesare in Campidoglio, la presentazione dell'IBSA Blind Football European Championship Roma 2019. Si tratta di un evento internazionale importante dedicato ai calciatori non vedenti che si terrà fino al 25 settembre presso il centro di preparazione paralimpica sito in via delle Tre Fontane, e che assegnerà alcuni posti alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. All'evento presente anche Claudio Lotito, chiamato a rappresentare la Lazio, oltre all'assessore Daniele Frongia e al presidente Cip Luca Pancalli.

