FORMELLO - Lazio, prove anti-Cluj: Cataldi titolare, Jony al posto di Lulic

FORMELLO - La Spal alle spalle, il Cluj davanti. Simone Inzaghi dà il via le prove tattiche in vista dell'esordio in Europa League. Lo fa dopo una lunga analisi video e il confronto con la rosa all'interno dell'area tecnica. Tutti a disposizione, compresi i tre calciatori non convocati per la trasferta di Ferrara: Luiz Felipe, Adekanye e Lukaku (che però non fa parte della lista europea). Domani mattina, durante la rifinitura (ore 16), si capiranno meglio le intenzioni del tecnico. Sicuramente lancerà dal primo minuto Bastos al posto di Radu, Cataldi in regia e Jony come quinto di sinistra. Qualche dubbio in più sulla titolarità di Vavro sul centrodestra, insediato ancora da Patric, e di Berisha, in ballottaggio con Luis Alberto. Davanti toccherà alla coppia Correa-Caicedo. Per Immobile, sempre dall'inizio nelle prime tre uscite stagionali, è pronosticabile un turno di riposo. Discorso che non vale per Acerbi, di nuovo guida del reparto arretrato, e Lazzari: Marusic è squalificato per tre gare a causa del rosso rimediato a febbraio a Siviglia.