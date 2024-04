Lazio, la musica è cambiata: la rimonta europea confermata dai numeri

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ieri contro il Genoa ha centrato la quarta vittoria in campionato nelle ultime cinque gare disputate. I ragazzi di Tudor stanno risalendo in classifica e sono tornati in lizza per un posto in Europa. I biancocelesti con questi quattro successi nelle ultime cinque giocate - per un totale di 12 punti - ha vinto lo stesso numero di partite delle precedenti dieci. Un dato che fa riflettere sull'inversione di tendenza adottata dalla Lazio, dopo un periodo piuttosto complicato. Immobile e compagni dovranno cercare di conquistare più punti possibile nelle ultime sei gare di campionato sperando di poter staccare il pass per una competizione europea.

