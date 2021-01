Lazio, la società esalta Caicedo sui social : "Nuova settimana, stesso gol" - FT

La Lazio espugna Parma battendo i ducali per due reti a zero. In gol è andato ancora come contro la Fiorentina, e per la sestavolta in campionato Felipe Caicedo. Una stagione esaltante per l'ecuadoriano, sempre al centro di rumors di mercato, ma anche al centro del progetto tecnico di Inzaghi, che non vuole mai farne a meno. Sul proprio profilo Instagram, la società biancoceleste ha omaggiato la Pantera: "Nuovo giorno, nuova settimana, stesso gol ".

