Atalanta, altro botta e risposta tra Gasperini e Gomez: cessione inevitabile

Non si placano le polemiche in casa Atalanta, per quanto riguarda la vicenda legata a Gasperini e Gomez. Nel post partita di Benevento - Atalanta, il tecnico dei bergamaschi aveva parlato così della questione tattica che ha portato al litigio con l'argentino: "Gomez out? È stata una scelta dettata dal fatto che avevo bisogno di provare un altro tipo di squadra. Stavamo soffrendo e in quel momento il giocatore non si adattava. Il mio è esclusivamente un motivo tecnico, vedevo che il centrocampo soffriva molto e ho fatto una scelta per aiutare di più De Roon e Freuler. L'abbiamo fatto anche in passato, solo che stavolta la decisione non è stata accettata ".

POLEMICHE - Non è tardata ad arrivare la risposta del Papu, che attraverso ben dodici storie Instagram, raffiguranti le posizioni occupate sul campo, ha risposto alle dichiarazioni dell'allenatore. L'ennesima frizione di un rapporto ormai irrecuperabile. Il destino di Gomez sembra essere segnato, ma l'Atalanta continua a non fare sconti alle pretendenti, chiedendo 10 milioni per il cartellino del calciatore: altrimenti l'argentino continuerà a restare fuori rosa.

