Lazio - Roma, Capello: "Giallorossi più pronti. Mentre i biancocelesti..."

Cinque giorni e sarà derby. Lazio e Roma si ritroveranno dopo quasi un anno a scontrarsi in campo, venerdì sera alle 20.45. A tal proposito, in un'intervista a Radio Anch'io Sport, Fabio Capello ha presentato così la sfida: "La Roma Ieri mi è piaciuta tantissimo, ha regalato 20/25 minuti, come anche l'Inter. Se i giallorossi giocano come nel finale potranno fare bene fino alla fine del campionato. Il derby? La Lazio è viva ma gli mancano giocatori importanti e questo fa la differenza. La Roma è più pronta ".

