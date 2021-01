Lazio, inizia il mese di fuoco: quattro big nelle prossime cinque giornate di campionato

E adesso arriva il bello. Dopo aver centrato la seconda vittoria consecutiva in campionato, inizia il periodo di fuoco per la Lazio di Simone Inzaghi che nei prossimi cinque turni di Serie A affronterà ben quattro big italiane. Si parte con il derby di mercoledì prossimo che può essere già un crocevia per il prosieguo della stagione. Subito dopo il Parma in Coppa Italia, c'è l'ultima del girone di andata contro la rivelazione Sassuolo all'Olimpico. Il mese di gennaio si chiude con la trasferta di Bergamo l'Atalanta. Nuovo mese e nuove sfide per i biancocelesti. Febbraio sarà anche il mese dell'andata degli ottavi di Champions ma prima ci sono da affrontare Cagliari in casa e Inter a San Siro.

IL CALENDARIO COMPLETO

Lazio - Roma ven 15/01 ore 20.45

Lazio - Parma (Coppa Italia) gio 21/01 ore 21.15

Lazio - Sassuolo dom 24/01 ore 18

Atalanta - Lazio dom 31/01 ore 15

Lazio - Cagliari dom 7/02 ore 20.45

Inter - Lazio dom 14/02 ore 20.45