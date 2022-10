Lazio, la Top 11 di WhoScored è quasi tutta biancoceleste - FOTO

Si è conclusa l’ottava giornata di campionato che ha fatto sorridere la Lazio, ora proiettata completamente sull’Europa League. I biancocelesti scenderanno in campo giovedì contro lo Sturm Graz, ma sicuramente quanto accaduto domenica contro lo Spezia aiuterà in termini di fiducia e concentrazione. La vittoria schiacciante sui liguri è stata un’ottima ripartenza per le aquile, bella prestazione da parte di tutti anche se qualcuno si è distinto per aver dato quel qualcosa in più. Secondo WhoScored, i migliori in campo sono stati Felipe Anderson, Sergej Milinkovic Savic, Manuel Lazzari e Alessio Romagnoli. Chi per le giocate e chi per i gol, hanno lasciato il segno e per questo sono inclusi assolutamente nella Top 11. Questi i nomi che completano la formazione ideale

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/3oOP3U8r5o — WhoScored.com (@WhoScored) October 4, 2022

