Lazio, Zaccagni esulta con Romagnoli: lo scatto dell'attaccante

Mattia Zaccagni è stato decisivo nella partita vinta dalla Lazio per 4-0 contro lo Spezia. L'attaccante con la casacca numero 20 ha partecipato attivamente a due dei quattro gol realizzati: grazie alla rete del vantaggio messa a segno e al cioccolatino servito a Milinkovic per il 3-0. Una partita sontuosa dell'arciere che, sul proprio profilo Instagram, esulta per la vittoria postando una foto che lo ritrae insieme a Romagnoli durante l'esultanza per il gol di quest'ultimo. Nessuna parola in aggiunta, Zac lascia parlare lo scatto, che sottolinea la gioia e la forza del gruppo, e inserisce solo tre emoticon: il muscolo che indica l'esultanza, l'aquila e un cuore blu. Non serve altro.