Lazio, Longhi: "Con Hysaj la difesa sarebbe a posto. E sulla Nazionale..."

Dopo il valzer delle panchine, ora bisogna lavorare per fare dei colpi giusti in vista della stagione che verrà. In questo momento, le squadre di Serie A sono a caccia di nuovi profili. A esprimere un'opinione su quale big dovrebbe lavorare maggiormente sul mercato, è il giornalista Bruno Longhi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "L'Inter cede Hakimi e vedremo chi cederà ancora. Per tenere la leadership dovrà lavorare. Il Milan ha sostituito Donnarumma e deve trovare il vice-Ibra e il sostituto di Calhanoglu. L'Atalanta può rimanere così, se arriva Boga può puntare anche allo Scudetto. La Juventus dipende dal futuro di CR7, il Napoli può essere confermato così. La Lazio con Hysaj mette a posto la difesa, mentre alla Roma con Mourinho serve una squadra con giocatori speciali".

ITALIA: VERRATTI O LOCATELLI - In occasione della sfida di domani dell'Italia contro l'Austria, il giornalista ha voluto dire la sua in merito a chi sceglierebbe tra i due centrocampisti azzurri: "Secondo le graduatorie dovrebbe giocare Verratti. Abbiamo atteso il ritorno alla piena efficienza, ha giocato l'ultima e senza togliere nulla a Locatelli, giocherà lui. Certo Mancini ci può sorprendere".

Italia - Austria, ecco dove saranno i maxischermi a Roma

Italia, Wilson: "L'Austria è alla nostra portata. Immobile l'attaccante più forte"

TORNA ALL'HOME PAGE