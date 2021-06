Italia, Wilson: "L'Austria è alla nostra portata. Immobile l'attaccante più forte"

Vigilia del grande giorno. L'Italia domani alle ore 21:00, presso lo stadio Wembley di Londra, incontrerà l'Austria, sua rivale negli ottavi di finale. Tante sono le emozioni che fanno scalpitare i tifosi azzurri. La nazionale di Mancini domani scenderà in campo con l'obiettivo di centrare la vittoria per assicurarsi l'accesso ai quarti di finale. Proprio Pino Wilson, che ha partecipato con la nazionale italiana alla spedizione dei mondiali del '74, ha voluto esternare le sue impressioni ai microfoni di TMW Radio: "Le sensazioni sono buone, è un momento magico, c'è euforia nell'ambiente e tutto fila per il verso giusto. L'Austria è alla nostra portata".

NUOVO RECORD AZZURRO - L'ex giocatore della Lazio ha poi anche espresso la sua opinione in merito alla possibilità che l'Italia stabilisca il record di imbattibilità, interrotto nel '74 nella partita contro Haiti: "C'ero in partita. L'avvio non fu brillante e prendemmo gol ma poi vincemmo. Fu una vittoria macchiata da un primo tempo negativo. Che cosa significherebbe stabilire questo record? Che l'Italia sta facendo bene ed è sulla strada giusta. Continuando a percorrerla può arrivare in alto".

IMMOBILE E LA NAZIONALE - Pino Wilson ha anche lasciato un pensiero pregevole su Ciro Immobile per quanto fatto in campo: "Ha dimostrato di essere l'attaccante più forte: non ha solo generosità, la butta dentro e fa assist. Ripeto, è il più forte".

LAZZARI E IL POSSIBILE ADDIO - Infine l'ex giocatore della nazionale ha anche detto la sua in merito a quel che verrà con Sarri e come vede Lazzari nei suoi schemi di gioco: "Abbiamo un tecnico che sa quel che vuole. Se lui lo fa partire, avrà buoni motivi e arriverà sostituto degno. E' un giocatore che ha fatto molto bene ma ci sono scelte tecniche e la società deve mettere a disposizione dell'allenatore i giocatori indicati da lui. Servono un paio di acquisti mirati: con qualche cessione importante si possono prendere i giocatori che servono".

