Lazio, Condò: "Correa ha tutto, con Sarri può fare il salto di qualità. Su Luis Alberto..."

La Lazio prepara la nuova stagione con un nuovo direttore d'orchestra in panchina. Maurizio Sarri ha preso il posto di Simone Inzaghi e c'è grande curiosità di vederlo all'opera con i biancocelesti. Anche Paolo Condò, giornalista di Sky e Repubblica, ha espresso pareri favorevoli rispetto alla scelta fatta dalla società. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Condò ha anche spiegato perché, secondo lui, Luis Alberto non riesca a imporsi con la Nazionale spagnola. Ecco le sue parole.

LUIS ALBERTO - "Luis Alberto ha avuto la sua chance con la Nazionale, ma è uno che dovrebbe giocare sempre per me. Sono uno suo grande estimatore. In Spagna funziona così, se non esci da uno dei loro vivai e non hai fatto già un percorso nelle under spagnole, poi rientrare diventa estremamente complicato. Sono generazioni che crescono insieme e vengono promosse compattamente in Nazionale maggiore".

SARRI - "Lazio scelta giusta? Per lo spessore della squadra sì. Sarri è un allenatore che richiede molta autonomia e la Lazio lascia un’autonomia limitata al proprio allenatore. C’è un piano societario preciso dietro ogni scelta. Sarà necessario trovare un punto di incontro, è una situazione che deve essere lavorata. Il triangolo Lotito-Tare-Sarri deve diventare un triangolo equilatero. È molto importante avere un’estate di tempo per lavorare con i propri giocatori. Spero che Immobile sia impegnato fino all’11 luglio, così come Acerbi, ma Sarri prima avrà a disposizione questi giocatori e meglio sarà".

SU IMMOBILE E CORREA - "Sono curioso di vedere Immobile perché il centravanti segna sempre con Sarri, come testimoniano Higuain e Mertens. Alla Lazio poi c’è un giocatore che ha una classe da migliori al mondo che è Correa. Sono stato contento che la Lazio lo abbia riportato in Italia. Quando un giocatore del genere incontra un allenatore così può scattare quella chimica che ti fa fare il salto di qualità. Per me Correa ha tutto, può anche segnare di più. Ricordiamoci che in Champions, quando la Lazio ha dovuto fare a meno di Immobile, Correa si è preso la squadra sulle spalle. Ha avuto un ruolo fondamentale per la qualificazione agli ottavi della Lazio".