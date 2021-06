Italia - Austria, ecco dove saranno i maxischermi a Roma

La Fan Zone di Via dei Fori Imperiali è pronta ad accogliere fino a 1.000 tifosi anche per Italia-Austria. Non solo il Football Village di Piazza del Popolo, con i due maxischermi che stanno trasmettendo tutte le partite di Euro 2020: confermata anche la possibilità di vivere le altre partite dell'Italia nell'altra suggestiva location del Uefa Festival. Per gli incontri finora disputati dagli Azzurri si è sempre registrato il tutto esaurito. Durante i giorni delle 3 partite, il Uefa Festival ha accolto un totale di 19.050 persone, raggiungendo il picco il 20 giugno in occasione di Italia-Galles con 7.224 presenze tra cittadini e turisti. Nel complesso, dall'inizio del Uefa Festival, oltre 40mila persone sono entrate nelle strutture del centro di Roma: campi da calcetto, teqball, biliardino, all'interno delle aree gioco dedicate ai bambini e nei punti ristoro.