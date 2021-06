Lazio, Luiz Felipe si rilassa a Barcellona e Correa gli scrive - FOTO

LAZIO, LUIZ FELIPE - "Dopo una settimana di lavoro, un po’ di relax", così Luiz Felipe ricarica le pile per farsi trovare pronto quando la nuova stagione con la Lazio inizierà. C'è un ritiro ad Auronzo di Cadore alle porte (clicca qui per le date), il brasiliano vuole arrivarci al top per convincere Sarri. Per il mister il difensore ha rinunciato alle Olimpiadi con il Brasile, un gesto significativo: vuole guarire definitivamente dal problema alla caviglia. Poche parole e tanti fatti, ora però anche un po' di relax a Barcellona, da dove Luiz posta sui social: sorriso, occhiali e piscina. E Correa commenta: "Crackkk".