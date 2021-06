Lazio, Luiz Felipe rinuncia alle Olimpiadi per Sarri: e il club ha già pronto il rinnovo

RASSEGNA STAMPA - E' tempo di novità in casa Lazio. Inzaghi è andato all'Inter e sulla panchina biancoceleste è arrivato Maurizio Sarri accolto da un grande entusiasmo della tifoseria. Con il Comandante è pronta una mini rivoluzione della rosa con il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3. Il tecnico toscano d'adozione farà le sue valutazioni e osserverà ogni calciatore a disposizione durante il ritiro estivo per capire chi può essere funzionale alle sue idee di gioco. Uno che si vuole rilanciare dopo anni di alti e bassi è Luiz Felipe. Il difensore biancoceleste, dopo aver praticamente rinunciato alla convocazione con il Brasile Under 23, si sta prendendo solo qualche giorno di vacanza per essere a disposizione di Sarri sin dal primo istante. Se fosse partito per le Olimpiadi in Giappone, sarebbe rimasto fuori fino al 28 luglio solo per la fase a gironi. Luiz Felipe ha scelto la Lazio. Continuerà a cuarsi e a smaltire al 100% il suo problema ala caviglia. Con l'ex allenatore di Napoli e Chelsea, il brasiliano può crescere e migliorare. Può essere lui la spalla di Acerbi nella linea a quattro del Comandante per il prossimo anno.

RINNOVO - Il club capitolino ha gradito e non poco il gesto del difensore che ha rinunciato a una competizione internazionale per presentarsi da subito alla corte di Maurizio Sarri. La Lazio ha pronto il rinnovo per Luiz Felipe che ha un contratto in scadenza a giugno 2022. L'intesa tra le parti c'è da tempo: prolungamento fino al 2025 a circa 1,5 milioni a stagione. Resta solo da sedersi intorno a un tavolo per sistemare gli ultimi dettagli.