Lazio, Luiz Felipe tifa dalla tribuna dell'Olimpico: "Andiamo, famiglia" - FT

Nella Lazio che questa sera affronterà il Milan non ci sarà spazio per Luiz Felipe, alle prese con un infortunio che l'ha lasciato ai box nelle ultime partite. Nonostante l'assenza sul campo, il brasiliano non ha ovviamente lasciato la propria squadra, decidendo di seguire la sfida dalle tribune dell'Olimpico. A circa mezz'ora dal fischio d'inizio del match, il brasiliano ha pubblicato su Instagram un messaggio rivolto ai propri compagni: "Andiamo, famiglia".

