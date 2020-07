Dopo "Tu non sarai mai sola", arriva "Vola!". La società ha pensato di "dipengere" così la Tribuna Tevere in occasione del match di stasera alle 21.45 contro il Milan. Al centro anche un'aquila stilizzata. Un modo per far sentire meno soli i calciatori biancocelesti, per ridare all'Olimpico un'aria di casa. Ecco la foto.