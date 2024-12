Lazio, Martini contro Inzaghi: "Che uomo sei se vuoi umiliare chi soffre? Esultare al sesto gol..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luigi Martini non ci sta e su Facebook si sfoga dopo la batosta targata "6-0 Inter ai danni della Lazio". L'ex difensore biancoceleste Luigi Martini tramite un suo post social ha esclamato: "Codice D’onore. Ci sono uomini che rispettano i valori che hanno dentro e che sono la guida del loro pensiero. Li riconosci dal comportamento, ma soprattutto dal contenuto del loro parlare. Non sono mai banali e se fai qualcosa per loro ti mostrano riconoscenza e gratitudine. Hanno avuto buoni maestri dai quali hanno imparato ad ascoltare il silenzio, ad osservare la vita ad occhi chiusi. Sono uomini di ogni cultura, poveri o ricchi, di ogni età. Nella prima guerra mondiale piloti di contrapposti reparti prima di iniziare il combattimento si affiancavano con i loro biplani guardandosi negli occhi per poi iniziare un duello che spesso era fatale. A volte chi perdeva la partita riusciva a lanciarsi fuori dall’aereo danneggiato aprendo il paracadute e qui entrava in gioco il codice d’onore perché chi lo aveva vinto non solo non lo ammazzava ma lo scortava fino a che non toccava terra. Il rispetto del nemico che hai battuto è un valore che fa la differenza. Che uomo sei se non riconosci chi ti ha aiutato a diventare grande, che uomo sei se vuoi umiliare chi soffre come te ma sulla panchina lì vicino. Non è per il risultato così inusuale, ma esultare al sesto goal come al primo è come sparare sul pilota che inerme scende con il paracadute, chi lo fa non sente il CODICE D’ONORE ed è quello che fa più male, fa male perdere contro chi non SA VINCERE".