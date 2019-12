Lazio, Miele: "Turno spartiacque. Con la vittoria si aprirebbero altri discorsi..."

Lo pensano in tanti, ma la società frena. Questa Lazio deve tenere i piedi per terra, sognare ma con umiltà. Tare-Inzaghi-Peruzzi docet. Ma Renato Miele, ex difensore biancoceleste, pensa che i biancocelesti potrebbero pensare anche a qualcosa in più in caso di vittoria contro la Juventus. Ecco il suo intervento a Lazio Style Channel: “Una vittoria della Lazio sabato aprirebbe ulteriormente il campionato. La squadra di Inzaghi è in un buon momento, è in forma a livello fisico ma anche mentale. Questo turno può essere spartiacque per la Serie A. Con i tre punti, i biancocelesti potrebbero iniziare ad ambire a qualcosa in più". Poi una battuta sui singoli: "Lazzari sta migliorando e si sta inserendo sempre più nei meccanismi di gioco di Inzaghi, vedremo come si comporterà nell’arco del campionato. Immobile? In questo momento della sua carriera Ciro segna ogni volta che tocca palla”.

