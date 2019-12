Lazio - Juventus, che Olimpico: esaurita anche la tribuna Tevere

Sarà un Olimpico da record quello che sabato sera accoglierà Lazio e Juventus. L'arrivo dei campioni d'Italia, ma soprattutto l'ottima classifica della squadra di Inzaghi ha acceso l'entusiasmo dei tifosi biancocelesti che sono pronti a popolare lo stadio come mai accaduto in questa stagione. Nel pomeriggio, dopo Curva e Distinti, anche la tribuna Tevere ha fatto registrare il tutto esaurito. Al momento resta disponibilità soltanto in Curva Sud, che sarà divisa con i sostenitori ospiti, e in tribuna Monte Mario. Numeri che portano a circa 60mila le presenze totali. L'attesa è grandissima.

