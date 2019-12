Lazio, Peruzzi: "Qui a Roma quando vinci 2-3 partite di fila ci si esalta, piedi per terra"

Nella delegazione della Lazio presente all'evento di Lazialità su Dino Zoff, è presente anche Angelo Peruzzi. Il Club Manager biancoceleste si è detto soddisfatto per il momento della squadra, ma invita l'ambiente a non esaltarsi prematuramente: "Stiamo facendo bene, ma niente voli pindarici. Qui a Roma spesso accade quando vinci 2-3 partite di fila. Stiamo con i piedi per terra, partita per partita. Vedremo dove arriveremo".

