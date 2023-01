Lazio-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Archiviata la Coppa Italia con il passaggio del turno ai quarti di finale, per la Lazio è già tempo di pensare al Milan. Una partita fondamentale per la corsa ad un posto in Champions League. I rossoneri campioni d'Italia hanno quattro punti di vantaggio sui biancocelesti, che dopo qualche passo falso nelle prime uscite del 2023 sembrano aver ritrovato la retta via. Si gioca martedì 24 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45. Diretta televisiva su Dazn tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Chi invece è abbonato a Sky potrà utilizzare il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ovvero un canale con contenuti Dazn.