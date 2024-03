Lazio-Milan, Sarri: "I ragazzi sconvolti e disgustati, mi sono preoccupato"

Alla vigilia di Bayern Monaco-Lazio, Sarri è intervenuto anche ai microfoni di Mediaset e tra le domande poste dalla cronista, non poteva mancare un commento sulla sfida di venerdì col Milan. Una serata amara per i biancocelesti, in cui non è mancata tensione e preoccupazione. Queste le sue parole: "Cosa resta dopo Lazio-Milan? Una bella incazzatura. Partita piena di episodi discutibili, è chiaro che li per li ci ha messo in ginocchio per il risultato e per le conseguenze. Speriamo che tutta la rabbia accumulata riusciamo a trasformarla in energia in campo, perché il post partita mi ha preoccupato veramente. Le facce dei giocatori erano sconvolte e disgustate”.

