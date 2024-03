Lazio, Sarri a Mediaset: "Niente è impossibile. Servono sacrificio e coraggio"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la conferenza stampa, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Queste le sensazioni del tecnico biancoceleste alla viglia della sfida contro il Bayern Monaco: "È difficile, sappiamo che giochiamo contro una grande squadra, in uno degli stadi più difficili d’Europa. È dura, ma saperlo spero ci dia spirito di sacrificio e capacità di sofferenza perché ce n’è bisogno. Visto che impossibile non è niente nel mondo del calcio, spero che questa consapevolezza ci dia coraggio”.

“Che partita mi aspetto? Loro, al di là del risultato dell’andata, sono una squadra che gioca così. Attaccano con tantissimi giocatori, di grande qualità. È una squadra con un livello di pericolosità estremo e qualche spazio lo lascia di solito, ma la qualità è tanta”.

“Cosa resta dopo Lazio-Milan? Una bella incazzatura. Partita piena di episodi discutibili, è chiaro che li per li ci ha messo in ginocchio per il risultato e per le conseguenze. Speriamo che tutta la rabbia accumulata riusciamo a trasformarla in energia in campo, perché post partita mi ha preoccupato veramente. Le facce dei giocatori erano sconvolte e disgustate”.

“Non è che ci siamo potuti allenare tantissimo perché veniamo da tante partite in venti giorni, fino a ieri pomeriggio gli indicatori di recupero non erano su buonissimi livelli. La partita è stata preparata stamattina, quando si gioca così spesso è difficile avere indicazioni di carattere mentale e fisico. Speriamo che tutto si trasformi in energia positiva”.

“Fare la storia? Avrà un grande significato per tutti, ma prima di farci delle illusioni aspettiamo”.

