Lazio, Panico: "Attenzione al Benevento, serve intelligenza e motivazione. Su Marusic..."

Intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio, Patrizia Panico ha parlato della prossima partita dei biancocelesti contro il Benevento. In particolare, l'ex calciatrice ha spiegato: "I ritmi non possono essere più alti di questi. Ma se fai gol negli ultimi minuti la tua squadra, anche da un punto di vista fisico e mentale, vuol dire che hai le forze e le energie per poter ribaltare il risultato. Non credo sia semplice andare ad affrontare squadre che sono in zone tranquille. Ho visto il Benevento, ha sprecato tantissime occasioni da gol. Dietro è una squadra solida, che bisogna affrontare la giusta intelligenza tattica e motivazione. Ti può impensierire, stanno vivendo un periodo in cui stanno raccogliendo meno di quando mostrano. Ma se la Lazio vuole raggiungere obiettivi importanti, non può non far risultato pieno. È tutto basato sulla forza del gruppo, anche se ci sono buonissime individualità".

LA RISPOSTA DI MARUSIC - "La fortuna è stata la risposta di Marusic, nessuno avrebbe potuto immaginarne una di questo genere. Sta dimostrando di essere un giocatore prezioso, sia da terzo che da quinto. È esploso ormai. In più c'è Lazzari che viene da un turno di riposo, immagino che Inzaghi possa sfruttare la sua freschezza. Bisognerà vedere il giocatore dove è più appagato, dopodiché si possono fare tutti i ragionamenti del caso. Inutile andare a prendere un calciatore che non può incrementare quello che ti dà Marusic. Se ci fosse l'opportunità di prendere qualcuno che può prendere il suo ruolo, va bene, altrimenti credo si possa tornare alla normalità".

