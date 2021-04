Della Frera (Antidoping Figc): "Gasperini? Ci sono rischi a non seguire le regole. Ora serve chiarezza"

"Gasperini? Innanzitutto non sappiamo i particolari della vicenda, abbiamo avuto solo la richiesta di deferimento, prima di esprimerci dobbiamo sentire le motivazioni. Dobbiamo stare attenti tutti, perché questi controlli a sorpresa vengano fatti nella maniera migliore e c'è bisogno di collaborazione, è un dovere". Lo ha detto Walter Della Frera, Componente Aic Della Commissione Medica e Antidoping della Figc, a Radio Punto Nuovo. "Mi auspico che la faccenda venga chiarita nel migliore dei modi. I calciatori e gli allenatori devono essere sempre disponibili", ha aggiunto. "Gosens? Il direttore sanitario dell'Atalanta ha convinto Gasperini e ha fatto fare il test a Gosens. Ci sono dei rischi a non seguire le regole. L'Atalanta è solo una squadra molto forte atleticamente, non dobbiamo fare dietrologie", ha dichiarato ancora Della Frera. Infine sulla riapertura degli stadi, ha detto: "Si sta pensando a tante possibilità, in base alle evoluzioni, ci adeguiamo e si adeguerà anche il protocollo. Mi auguro che lo sport in generale possa riprendere. Con i vaccini il protocollo cambierà sicuramente, per quanto riguarda il pubblico, perché potrebbero esserci i passaporti vaccinali".

