Lazio, parla Winter: "È una bella squadra con qualità, può fare meglio"

Intervenuto a margine del Padel Best Expo, l'ex centrocampista olandese Aron Winter è intervenuto ai microfoni di TMW soffermandosi sul periodo di forma della Lazio. In particolare ha detto la sua sulla stagione, decisamente altalenante, dei biancocelesti. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Ho visto qualche partita della Lazio uno o due mesi fa, secondo me giocavano bene anche se in campionato hanno un periodo complicato. Sicuramente possono fare di più e meglio, purtroppo la qualità dei giocatori non sempre si vede in campo. La Lazio è una bella squadra, io credo che con le loro qualità possono giocare un calcio più spettacolare e più attrattivo. Per me adesso aspettano troppo l'avversario e per me possono fare di più".