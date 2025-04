Lazio - Parma, all'Olimpico piovono fischi. L'urlo dei tifosi: "Fuori le pa**e!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Piovono fischi all'Olimpico al duplice fischio di Lazio - Parma. Un primo tempo che certamente non è piaciuto ai presenti e che vede i biancocelesti in svantaggio dopo il gol in apertura di Ondrejka. Poi un coro, che non lascia spazio ad interpretazioni: "Fuori le pa**e, tirate fuori le pa**e". Il popolo laziale vuole di più. In casa contro un Parma senz'altro non imbattibile. Se si vuole veramente rincorrere la Champions fino alla fine, serve molto altro. I calciatori sono chiamati a una scossa durante i secondi 45' di gioco.

