Lazio, Patric si emoziona alla presenza di Gerard Butler - FOTO

Tra i migliori in campo della Lazio nel derby contro la Roma c'è senza dubbio Patric che nonostante non abbia mai tirato il fiato in questo periodo si è ben distinto. Per lo spagnolo però è stata una giornata particolare anche fuori dal campo. Infatti ad assistere al match allo stadio Olimpico c'era anche l'attore britannico Gerard Butler, a cui il presidente Lotito ha regalato una maglia personalizzata. Il numero 4 biancoceleste incredulo ha commentato così in una stories su Instagram: "Il mio attore favorito era allo stadio oggi". Di seguito l'istantanea che ritrae Butler in compagnia del presidente laziale.