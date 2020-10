Lazio, per Czyz prima la Champions del campionato: come CR7, Pinzi e tanti altri

La gioia dell'esordio in prima squadra è già un'emozione incredibile. Pensa entrare nel calcio che conta dalla porta principale, quella della Champions League. Questo è quanto accaduto a Szymon Czyz, centrocampista della Lazio Primavera della che ieri sera ha disputato 22 minuti contro il Bruges. Il calciatore classe 2001 è subentrato al 68' a Caicedo, dolorante a una spalla, e ha fatto il suo esordio assoluto in prima squadra passando per la massima competizione europea. Quello di Czyz non è il primo caso nella storia. Ecco altri giocatori che hanno esordito prima in Champions League:

Cristiano Ronaldo, Sporting Lisbona-Inter, preliminari di Champions League 2002

Phil Foden, Manchester City-Feyenoord, Champions League 2017

Sergio Reguilon, CSKA Mosca-Real Madrid, Champions League 2018

Nicolò Zaniolo, Real Madrid-Roma, Champions League 2018

Sebastiano Esposito, Inter-Borussia Dortmund, Champions League 2019

Daniele De Rossi, Roma-Anderlecht, Champions League 2001

Giampiero Pinzi, Dinamo Kiev-Lazio, Champions League 1999

Bryan Cristante, Viktoria Plzen-Milan, Champions League 2011

Massimo Volta, Werder Brema-Sampdoria, preliminari Champions League 2010

