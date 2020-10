Bruges - Lazio, Mingolet: “Loro squadra forte anche con le assenze”

La Lazio porta a casa un pareggio nella gara col Bruges. Ai microfoni di RTL ha commentato il match Mignolet: "Abbiamo giocato una buona partita. Anche senza diversi giocatori, la Lazio resta una buona squadra. Nel secondo tempo siamo stati superiori e avremmo dovuto segnare due o tre volte. Ma è andata così e anche se la Lazio non ha avuto molte opportunità l'1-1 è per noi un buon risultato. Abbiamo quattro punti in classifica, non male decisamente".