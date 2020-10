PHOTOGALLERY - Bruges - Lazio con gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

BRUGES-LAZIO, CHAMPIONS LEAGUE - Un punto strappato nell'emergenza più totale che vale quasi come una vittoria. Solo applausi per la Lazio di Inzaghi che va in vantaggio con Correa e poi per la sciocchezza di Patric subisce il pareggio su rigore del Bruges. Cuore, grinta, sacrificio, non è mancato niente ai biancocelesti che non hanno mollato, dando tutto fino alla fine. Riviviamo la serata di Champions League con i nostri scatti della partita.

Bruges - Lazio, Correa: "Siamo felici di questo punto, il gruppo è unito nonostante le difficoltà"

Bruges - Lazio, Reina: “È un punto guadagnato, abbiamo onorato la maglia”

