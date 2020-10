Lazio, Petrucci: "Il pareggio contro il Bruges vale più dell'impresa con il Dortmund"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Matteo Petrucci di Sky Sport ha detto la sua sulla sfida di Champions League contro il Bruges: "Questo punto, per tutto quello che ha accompagnato questa partita, per le difficoltà di Inzaghi, per la situazione ambientale quasi surreale, vale di più dell'impresa contro il Borussia. È un pareggio che tiene la Lazio ancora in testa al girone, e ha permesso al tecnico di avere delle risposte importanti dal punto di vista del sacrificio e della personalità. È stata un'ingenuità di Patric, la Lazio nel primo tempo mi sembrava assolutamente in controllo. In Europa è tutto molto diverso. Il Bruges non è il Borussia, ma non bisogna farla passare come una squadretta di secondo piano. Nessuno avrebbe potuto dir nulla in caso di sconfitta. Alla fine credo che il pareggio sia giusto, con qualche episodio più fortunato la Lazio poteva fare anche bottino pieno. Adesso ci sarà il doppio confronto con lo Zenit, se dovesse vincere in questi due scontri sarebbe davvero molto vicina alla qualificazione".

TORINO - LAZIO - "Le sensazioni non sono positive, considerando l'emergenza, i tempi stretti che ci sono dalla partita di ieri alla trasferta di Torino. Con almeno dieci casi di positività, c'è la possibilità di chiedere il rinvio. Se dai risultati del nuovo giro di tamponi ci saranno più di dieci positivi, ritengo che la partita sarà rinviata a data da destinarsi. Ho contato 13 assenze, perché ho inserito anche Lulic, ma non tutte sono riconducibili al Covid. Bisogna fare chiarezza e aspettare i tamponi. Non credo che ad oggi la Lazio possa prevedere qualcosa. Ipotizzare oggi un rinvio oppure no è una scommessa, e lascia anche il tempo che trova".

