Lazio, Inzaghi presente in una speciale classifica in Champions League: ecco quale

Nonostante ora sia il mister della Lazio da già quattro stagioni e da più di qualche anno si sia ritirato dal calcio giocato Simone Inzaghi continua a comparire tra le più importanti statistiche che riguardano le competizioni europee. Come riporta Opta infatti il tecnico è ancora al secondo posto tra i giocatori ad aver segnato più reti in Champions League dopo le prime 10 partite. Meglio di Inzaghi, a quota 9 e che divide la posizione sia con Harry Kane che con Sadio Mané, solo Haaland che ne ha siglate ben 12.

Players with the most goals after their first 10 Champions League games:



12 - Erling Haaland



9 - Simone Inzaghi



9 - Harry Kane



9 - Sadio Mané



