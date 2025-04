Lazio, Petrucci (Sky) fa il punto: "Contava reagire. Tchaouna? Dico la mia"

Matteo Petrucci, noto giornalista di Sky, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Laziale per commentare la vittoria della Lazio a Genova, ma anche per fare il punto della situazione tra calendario, lotta Champions, infortuni e tanto altro. Ecco di seguito le sue parole: “Contava reagire dopo la delusione di giovedì, la risposta è stata netta e va sottolineato. Anche per lo stesso Baroni era un’incognita. Questo fa ben sperare per il finale di stagione. Me lo aspettavo? No, sono onesto. Non mi aspettavo un crollo, questa squadra si è sempre rialzata quindi qualche sensazione positiva c’era, ma non mi aspettavo sarebbe stata così importante come reazione.

CLASSIFICA E REAZIONE – “La Lazio torna da Genova con tante certezze in più e gli altri risultati ti aiutano, non era facile prevedere la sconfitta della Juventus a Parma. La classifica rimane provvisoria, è corta, ma in questo momento più della classifica conta la reazione. Calendario? Tutti pensano alla sfida con la Juve, ma avete visto il Parma? Nelle ultime giornate i valori contano fino a un certo punto”.

GUENDOUZI – “Non è la prima volta che si sfoga dopo una partita, ma non c’è stato bisogno di confronti, gli è passato quasi subito. Questi sfoghi poi vengono accettati perché vengono da uno dei leader di questa squadra. Lui è così, dal giorno dopo il Bodo andava tutto bene”.

CONDIZIONI FISICHE – “Per Nuno Tavares dobbiamo aspettare i controlli, qualora fosse confermata la lesione sarebbe difficile rivederlo da qui a fine stagione. Il momento buono di Pellegrini sicuramente aiuta. Per Lazzari dovrà fare i controlli, c’è rischio lesione. A Parma non ci sarà, vediamo per l’Empoli. Fisicamente c’è stato qualche momento di flessione ma, secondo me, ha sempre avuto un buon rendimento da questo punto di vista”.

MARUSIC ALA E TCHAOUNA – “Bocciatura per Tchaouna? Ho un altro punto di vista. Io sono un estimatore di Marusic, il suo lo fa sempre. Cambiano i sistemi di gioco e lui c’è sempre, anche ieri lo ha interpretato bene. Su Tchaouna bisogna avere pazienza, sono d’accordo con Baroni, ma avranno altre chances dal prossimo anno. In questo momento della stagione non puoi aspettare più nessuno, devi andare avanti con le certezze”.

PELLEGRINI – “Forse aveva bisogno di essere strattonato per esprimersi al meglio, da quando è tornato è più continuo e quadrato. Con il senno di poi è ovvio dire che non inserirlo non è stata la scelta migliore, ma sul tema la verità non è stata mai detta. Mi sembra evidente che la doppia esclusione da lista campionato ed Europa League non possa esser stata solo una scelta tecnica, ma questa è una mia deduzione”.