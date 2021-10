Lazio, Raul Moro e l'emozione della convocazione con la Spagna: "Felice e orgoglioso" - FOTO

Giornata da incorniciare quella di ieri per il giovane Raul Moro. Prima la convocazione con la Spagna Under 21 e poi la vittoria contro la Lokomotiv Mosca. Lo spagnolo è entrato a gara in corso ma ha comunque dato il suo contributo e pian piano sta trovando sempre più spazio tra le file biancocelesti. Dopo aver festeggiato la vittoria in Europa League Raul Moro ha espresso la sua gioia per la chiamata in nazionale: "Felice e orgoglioso di poter difendere di nuovo la maglia del mio paese, andiamo!".

