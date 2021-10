Europa League, disordini in Marsiglia - Galatasaray: cinque tifosi arrestati

Cinque tifosi, tre turchi e due marsigliesi, sono stati arrestati dopo gli incidenti di giovedì sera durante la partita di Europa League Olympique Marsiglia -Galatasaray, che si è giocata allo stadio Vélodrome. L'accusa nei loro confronti è di possesso e uso di congegni pirotecnici. Il capo della polizia del dipartimento Bocche del Rodano, da cui dipende il Marsiglia, si è dispiaciuto, in un tweet, che ci siano voluti "550 agenti di polizia per una partita di calcio. Tre di loro sono rimasti feriti, hanno il mio pieno sostegno". L'incontro è stati interrotto per alcuni minuti poco prima della fine del primo tempo, quando sono stati lanciati petardi e fumogeni.

ALTRI DISORDINI - Un fumogeno, in particolare, ha investito un addetto alla sicurezza e un altro ha raggiunto la curva nord del Vélodrome, dove si trovano diversi gruppi di sostenitori della squadra di casa. Poi sono esplosi molti petardi e sono seguite alcune provocazioni tra tifosi turchi e marsigliesi. La partita è stata interrotta per otto minuti, con i giocatori che sono rimasti in campo. Dopo un secondo tempo tranquillo, al termine della partita, i tifosi del Galatasaray sono stati invitati a rimanere nella loro area. Poi sono stati registrati altri disordini. Ai tifosi del Galatasaray non è stato permesso viaggiare da Istanbul a Marsiglia, ma il club ha un gran numero di tifosi in tutta Europa.

Torino, Rodriguez torna sul match contro la Lazio: "Meritavamo la vittoria"

Lazio, Leiva e Lazzari orgogliosi del gruppo: "Abbiamo dimostrato la nostra forza" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE