Lazio, Leiva e Lazzari orgogliosi del gruppo: "Abbiamo dimostrato la nostra forza" - FOTO

Prosegue la serie di post social dei giocatori della Lazio per festeggiare la vittoria contro la Lokomotiv Mosca di ieri sera. Ultimi in ordine di tempo Lucas Leiva e Manuel Lazzari. Il brasiliano, entrato nel corso della gara per sostituire Danilo Cataldi, ha condiviso su Instagram alcuni scatti della gara, per poi aggiungere: "Oggi abbiamo dimostrato la forza del nostro gruppo. Bravi ragazzi". L'esterno ex Spal ha sottolineato, anche lui, l'unione della squadra e l'esultanza dopo i due gol, ma ha lasciato "parlare" le emoji. Di seguito, i due post:

