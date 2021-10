Torino, Rodriguez torna sul match contro la Lazio: "Meritavamo la vittoria"

Non è ancora andato giù al Torino il pareggio interno rimediato contro la Lazio di Maurizio Sarri. I granata avevano ben interpretato la gara ed erano passati in vantaggio con la rete di Pjaca salvo poi subire in pieno recupero il gol firmato da Ciro Immobile su calcio di rigore. A tornare sull'argomento Ricardo Rodriguez: "È stato molto bello vedere come la gente abbia riconosciuto che abbiamo dato tutto in due partite che meritavamo di vincere: è accaduto con la Lazio, prima ancora con l’Atalanta", queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.

